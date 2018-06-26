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Доступная среда - теперь и на пляже

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 купание

На реке Мулянка в пермском микрорайоне Парковый открылся в частном порядке первый в регионе пляж для людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Власти, правда, уже присматриваются к такой идее. А точнее к ее техническому решению. И если оно окажется действительно удачным, проект будет распространен на официальные городские пляжи. Как это работает?

 Последний раз Артур Варфоломеев был на пляже больше 10 лет назад, когда не был прикован к инвалидному креслу. Сейчас вспоминает забытые ощущения.

Артур Варфоломеев: "Окунулся, охладился, здорово, чуть-чуть поплавал. Коляска очень удобная. Спасибо организаторам".

У кромки воды их пересаживают с помощью волонтеров в специальное, оборудованное для таких купаний, кресло. Эта одна из главных отличительных особенностей пляжей для маломобильных групп населения. Все время рядом с купающимся находится сопровождающий, а дно перед этим проверяют водолазы.

Николай Пьянков, начальник поисково-спасательного отряда отдела Пермской городской службы спасения: "Дно было обследовано, травмоопасные предметы извлечены. Дно пригодно для купания. Обследовали на заглубление до двух метров".

Андрей Дерюшев - автор проекта. Сначала это была частная инициатива, родственник оказался в инвалидном кресле и просил искупаться. Затем решил, почему бы не устроить большой пляж, который будет оснащен всем необходимым и выиграл грант президента.

Андрей Дерюшев, автор проекта: "Сейчас мы можем принять пока человек 10. У нас два матроса спасателя. Мы можем спускать по одному человеку и обратно".

Подобный пляж для инвалидов уже успешно работает в Воронеже. Ольга Тимофеева впервые в России заговорила о том, чтобы маломобильным группа населения были доступны не только магазины, общественные места и транспорт, но еще и пляжи.

Пока этот пляж в Перми не входит в число официальных - городских, поскольку это частная инициатива. Но в планах - оборудовать подобными колясками и местами спуска в воду все городские пляжи.

Артём Казин

Метки: в Перми, Общество, Здоровье

Опубликовано: 26.06.2018 в 09:59 в рубрике - Вести Пермь

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