В Перми встречали участников эстафеты «Бег мира»

В Перми пробежали участники грандиозной по протяженности факельной эстафеты «Бег мира». Торжественную встречу им приготовили на Комсомольском проспекте. Некоторым даже удалось пробежаться плечом к плечу с марафонцами. А иным даже прикоснуться к заветному факелу. В этом году акция проходит на всех континентах и объединяет более 100 стран мира. Общая протяженность маршрута 70 тысяч километров, из них 15 тысяч - по России. 26 июня эстафета отправится на запад через Краснокамск и Нытву.