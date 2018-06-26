Под Чусовым детский лагерь осаждает медведь

ЧП под Чусовым. К детскому загородному лагерю вышел медведь. Своими глазами, правда, его пока никто не видел. Но оставленные следы не оставляют места сомнениям.

Валерий Ведерников обнаружил следы медведя - мужчина впервые столкнулся с присутствием хищного зверя столь близко к цивилизации. Не то, чтобы сильно испугался, но исследованием чащи заниматься не стал.

Валерий Ведерников: "Сообщил директору, директор сообщил дальше".

Это место находится примерно в 10 километрах от Чусового - детский лагерь «Маяк». От внешних угроз территорию защищает двухметровый деревянный забор.

Предположительно медведь вышел из леса ночью, забор лагеря на прочность пробовать не стал, и отправился на прогулку дальше.

На место по сигналу прибыли спасатели и специалисты охотоведы. Они подтвердили, что следы действительно принадлежат медведю, так что без нужды здесь лучше пока не прогуливаться.

Виктор Козлов, ведущий специалист Госохотнадзора г. Лысьвы: "По следам посмотрели, килограммов сто, средний, средний медведь".

Смена в лагере - 130 человек, есть правила: за периметр никто не выходит. После того, как обнаружили медвежьи следы, провели собрание с персоналом, дали новые инструкции.

Денис Рукавишников, директор детского оздоровительного лагеря «Маяк»: "Собрали всех вожатых, проинструктировали, чтобы бдительность была, чтобы к забору не подходили, всегда были под присмотром. Ну и обо всём всегда сообщали".

В ближайших планах охотников пройти по лесу около лагеря уже с собаками, чтобы отпугнуть хищника, если он до сих пор где-то поблизости. Стрелять же в косолапого пока никто не собирается.