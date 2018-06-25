Матч Россия-Уругвай: В фан-зоне ожидается аншлаг

Пермяки сегодня вновь соберутся в фан-зоне, чтобы поддержать сборную России в матче Чемпионата мира по футболу. Встреча пройдёт в Самаре, соперником Россиян будет сборная Уругвая. Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф чемпионата мира, но именно в очном противостоянии решится, кто займёт первое место в группе. В зависимости от исхода сегодняшних матчей, в 1/8 финала наша команда будет играть с командой Испании, Португалии или Ирана.

Начало встречи с Уругваем в 17:00 по московскому времени. Поболеть за наших можно в фан-зоне на стадионе "Юность", которая вмещает до тысячи человек. В хорошую погоду болельщики могут расположиться непосредственно на искусственном поле, а в дождь укрыться под навесами. Центральной частью фан-зоны стал экран размером 10 на 6 метров. Вход свободный для всех желающих, однако есть правила поведения: запрещается проносить колющие и режущие предметы, алкоголь, взрывчатые вещества. После 23 часов вечера звук трансляции будет понижаться, чтобы не мешать жителям окружающих домов.