Бывшая промзона стала площадкой Дягилевского фестиваля. Оркестр musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса выступил в одном из цехов завода имени Шпагина. Пространство площадью 2000 кв.м. начали перестраивать под концертную площадку два месяца назад. Постелили полы, поставили удобные кресла, а главное, - привезли новейшее световое, звуковое и видеооборудование. От былого антуража решено было оставить часть станков.

Симфонические концерты в индустриальном пространстве сегодня обычная практика, говорят музыканты. Такие площадки открывают возможности, которых нет в филармонии или оперном театре, ведь здесь между зрителем и исполнителем ни оркестровой ямы, ни театральных подмостков. Главным событием это вечера стала 4- я симфония Малера в исполнении оркестра musicAeterna под руководством Теодора Курентзиса. Отдельным сюрпризом стало произведение Андреаса Мустукиса – композитор родом с Кипра. «If I die… she said" для струнного оркестра, двух скрипок соло и ударных - сыграть его маэстро Курентзиса вдохновило неакадемическое пространство.