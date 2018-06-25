По факту крушения вертолета возбуждено уголовное дело

Следователи назвали вероятные причину крушения вертолета в 7 км от города Лангепаса Ханты-Мансийского автономного округа

По версии следствия, 22 июня 2018 в болотистой местности потерпел крушение вертолет МИ-2, принадлежащий авиакомпании «Геликс». По имеющейся информации вертолет под управлением пилота родом из Перми возвращался в город Сургут из города Лангепаса, где выгрузил транспортируемый груз. В результате авиационного происшествия пилот погиб. На борту также находился пассажир, он остался в живых.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа под руководством следственного органа Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации. Выполняются иные необходимые следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств и причин аварии.

На данный момент следствием в качестве основных версий авиапроисшествия рассматриваются техническая неисправность вертолета, ошибка пилотирования и ухудшение состояния здоровья пилота. Между тем, ни одна из них не выдвигается в качестве приоритетной.