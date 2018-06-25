Бег за мир во всем мире

По городам Пермского края сегодня бегут участники самой протяжённой факельной эстафеты в истории человечества - «Бег Мира - 2018». Только в Пермском крае маршрут - 354 километра. Общая дистанция эстафеты превышает 70 тысяч километров. Всего в этом году в эстафете принимают участие команды 100 стран. Кроме России среди них - Япония, Канада, США, Южная Корея, Китай, Новая Зеландия и другие. На территории Прикамья маршрут начался накануне в Суксуне, далее он проходит через Кунгур, Кукуштан, Пермь. В Перми сбор всех желающих запланирован на 25 июня в 17:30 у монумента МиГ-31.