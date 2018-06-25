Инвалиды-колясочники могут воспользоваться сопровождением бесплатно

В Перми уже несколько лет существует служба помощи и сопровождения инвалидов. Воспользоваться ей можно, чтобы вам помогли добраться, к примеру, до больницы, по делам, в районную администрацию, или просто погулять по городу.

Сегодня Анна и макияж сама сделала, и оделась по-летнему. Поездка намечается интересная - в магазин камней за подарком ее молодому человеку. Впрочем, этим ее прогулки с помощником не ограничиваются.

Анна Скоморохова: "А так обычно просто гуляю, по магазинам, по своим делам, на Каму. Это очень помогает. Мы же не можем двигаться, ходить".

Помощь в спуске и подъеме, не важно, лестница или лифт, сопровождение на улице и в помещении. Такой услугой Анна пользуется уже год. В месяц на такую помощь инвалидам-колясочникам выделяют 4 часа бесплатно.

Юлия Шаромова, руководитель пермского подразделения патронажной службы «Профиль Милосердия»: "Человек, который приходит, не просто бездушно взяли коляску и повезли. Здесь главное, как они общаются, степень доверия".

Прежде чем приступить к такой ответственной работе, кандидаты проходят ряд врачей и тестирование у психолога, а также проверку на наличие судимостей. Сопровождающего каждому инвалиду подбирают индивидуально, и зачастую они становятся хорошими друзьями.

Станислав Шаромов, сопровождающий инвалидов-колясочников: "Когда начинаешь общаться, они раскрываются, улыбаются. Отношение надо проявлять, доброту душевную. Главное качество – любовь к работе, к людям".

Отправиться с помощником можно куда угодно - на прогулку, в театр, магазин, банк, кино. Причем каждый раз сопровождающие придумывают новые интересные маршруты.

Воспользоваться такой помощью достаточно просто. Нужно собрать стандартный пакет документов: паспорт, свидетельство о рождении ребёнка, справку об инвалидности, справку от врача об использовании инвалидной коляски. Написать заявление на оказание помощи. А после либо самостоятельно, либо с доверенным лицом направить в городской департамент социальной политики на Газеты Звезда, 9.