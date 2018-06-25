← В Перми побывал легендарный борец Александр Карелин
Инвалиды-колясочники могут воспользоваться сопровождением бесплатно →
Пермский край. Неделя за 159 секунд
В Перми на уходящей неделе считали пермские долги и объявили охоту за новейшими футбольными сторублевками. Все события и темы последних дней, о которых стоит сказать особо, в специальном проекте "Неделя за 159 секунд".
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
В Перми побывал легендарный борец Александр Карелин
На Коммунальном мосту в Перми перекрыли еще один участок
Грибы пошли!
В Перми мотоциклист сбил лосенка
В Прикамье лесовоз протаранил микроавтобус
В Перми моторная лодка врезалась в причал
«Закат на Крестовой»: Звезды пермской оперы спели о любви
Дом под присмотром: видеонаблюдение через смартфон
Спасатели дежурят в любую погоду
Повысить производительность труда поможет экспресс-аудит
Добавить комментарий: