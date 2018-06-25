В Перми побывал легендарный борец Александр Карелин
В Пермь прибыл легендарный российский борец классического стиля Александр Карелин. Он принял участие в оргкомитете по подготовке Чемпионата мира по греко-римской борьбе среди ветеранов. Второй за сезон турнир планетарного уровня пройдет в УДС «Молот». В нем примут участие спортсмены из 40 стран мира.
Александр Карелин, трёхкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе: "Сейчас ведём переговоры о трансляциях, в том числе, с коллегами как внутри государства российского, так и за его пределами. По результату сегодняшнего комитета будем предлагать большие возможности. Большее временное пространство для пресс-центра, он начнёт жить чуть раньше, чем сам чемпионат. Я думаю, даже раньше, чем организация и установка помостов".
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