На Коммунальном мосту в Перми перекрыли еще один участок. Теперь работы ведутся на двух отрезках. Для проезда транспорта выделено две полосы. Строители спешат успеть закончить ремонт до 1 сентября, поэтому увеличили число рабочих и техники. Закрыты две полосы от Окулова до середины моста, и еще две противоположные - от середины до правого берега. На последнем участке уже срезан старый асфальт и убран защитный слой бетона. Ведутся работы по гидроизоляции.