На Коммунальном мосту в Перми перекрыли еще один участок
На Коммунальном мосту в Перми перекрыли еще один участок. Теперь работы ведутся на двух отрезках. Для проезда транспорта выделено две полосы. Строители спешат успеть закончить ремонт до 1 сентября, поэтому увеличили число рабочих и техники. Закрыты две полосы от Окулова до середины моста, и еще две противоположные - от середины до правого берега. На последнем участке уже срезан старый асфальт и убран защитный слой бетона. Ведутся работы по гидроизоляции.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Грибы пошли!
В Перми мотоциклист сбил лосенка
В Прикамье лесовоз протаранил микроавтобус
В Перми моторная лодка врезалась в причал
«Закат на Крестовой»: Звезды пермской оперы спели о любви
Дом под присмотром: видеонаблюдение через смартфон
Спасатели дежурят в любую погоду
Повысить производительность труда поможет экспресс-аудит
В Перми завершился Дягилевский фестиваль
Вести Пермь. События недели
Добавить комментарий: