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На Коммунальном мосту в Перми перекрыли еще один участок

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мост

На Коммунальном мосту в Перми перекрыли еще один участок. Теперь работы ведутся на двух отрезках. Для проезда транспорта выделено две полосы. Строители спешат успеть закончить ремонт до 1 сентября, поэтому увеличили число рабочих и техники. Закрыты две полосы от Окулова до середины моста, и еще две противоположные - от середины до правого берега. На последнем участке уже срезан старый асфальт и убран защитный слой бетона. Ведутся работы по гидроизоляции. 

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.06.2018 в 15:22 в рубрике - Вести Пермь

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В Перми побывал легендарный борец Александр Карелин →

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