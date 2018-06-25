В Перми мотоциклист сбил лосенка

О столкновении пермского байкера с молодым лосем в шесть утра у Соснового бора сообщает сообщества ВК «MOTO59.RU». На фото видно, что рядом с исковерканным мотоциклом лежит тело животного. Авария произошла на выезде на прямую трассу с крутого поворота, по краям асфальтовой дороги – лес, откуда и выскочил лосенок. По предварительным данным, водитель жив, животное погибло. В ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что по факту дорожного происщестивия проводится проверка.