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← В Перми моторная лодка врезалась в причал

В Перми мотоциклист сбил лосенка →

В Прикамье лесовоз протаранил микроавтобус

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В Сети появились кадры серьезного ДТП с автобусом и лесовозом. Последний протаранил микроавтобус, который следовал по маршруту Пермь -Лысьва. По свидетельствам очевидцев, у лесовоза отказали тормоза. Легко пострадавшие в салоне автобуса были, но от госпитализации отказались. Большинство пострадавших до места назначения доставили водители попутных автомобилей. Сейчас ждем комментариев из дорожной полиции. 

Метки: в Пермском крае, Происшествия, Аварии

Опубликовано: 25.06.2018 в 14:11 в рубрике - Вести Пермь

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← В Перми моторная лодка врезалась в причал

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