В Прикамье лесовоз протаранил микроавтобус

В Сети появились кадры серьезного ДТП с автобусом и лесовозом. Последний протаранил микроавтобус, который следовал по маршруту Пермь -Лысьва. По свидетельствам очевидцев, у лесовоза отказали тормоза. Легко пострадавшие в салоне автобуса были, но от госпитализации отказались. Большинство пострадавших до места назначения доставили водители попутных автомобилей. Сейчас ждем комментариев из дорожной полиции.