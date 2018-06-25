Грибы пошли!

В Пермском крае старт грибного сезона, отдельные грибные представители выросли прямо в Перми, на территории кампуса классического университета. А к разгару сезона готовятся врачи - почему, узнал Артем Казин.

Шампиньоны растут прямо на территории университетского кампуса, с нескольких газонов можно собрать на жареху. В еду годятся грибы, у которых пластинки светлые.

Навозник чернильный, королевский опенок, двухкольцевой шампиньон - грибы появились после обильных дождей, прошедших на территории Пермского края. В сосновых борах появились первые маслята и красноголовики. По словам ученых, в крае больше 300 видов грибов, из них пользуются популярностью только 20.

К предстоящему сезону готовятся и пермские медики. В отделение токсикологии 9 МСЧ будут привозить пациентов с самыми сложными отравлениями. Одна из основных причин - незнание сортов грибов. В некоторых случаях такое незнание может привести к летальному исходу.