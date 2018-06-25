В Перми моторная лодка врезалась в причал
В Сети появились кадры страшной аварии на речном вокзале Перми, на них видно, как моторная лодка, опознанная как Казанка - М, на полной скорости врезается в причал, полный людей. Проверкой обстоятельств аварии уже занялись в Следственном комитете на транспорте.
На место происшествия незамедлительно выехали следователи Пермского следственного отдела на транспорте Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.
Как сообщили в Уральском следственном управлении на транспорте СК РФ, по предварительной информации двое мужчин передвигались на моторной лодке «Казанка-М» в акватории реки Кама. В один момент ввиду неисправности двигателя лодка потеряла управляемость и начала двигаться в сторону берега. Мужчины выпрыгнули из лодки во время движения. Один из них доплыл до берега, второй погиб, не доплыв до берега. Лодка врезалась в причал «Пермь-1».
В настоящее время следователи СК России проводят комплекс проверочных мероприятий для выяснения обстоятельств и причин происшествия.
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