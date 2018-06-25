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«Закат на Крестовой»: Звезды пермской оперы спели о любви

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Тайны горы Крестовой

Фестиваль «Тайны горы Крестовой» в этом году начался с эксперимента. Организаторы впервые подарили слушателям гала-оперу. Концерт, открывший фестиваль, назвали  «Закат на Крестовой». 

Путь к искусству занимает примерно 20 минут от центра Губахи - и вот мы уже на высоте 471 м.над уровнем моря. Здесь, на горе Крестовой,  звучат лучшие оперы о любви.

 Оперные арии российских и зарубежных композиторов исполняют ведущие солисты Пермского театра оперы и балета. Для них выступление на такой высоте - испытание не из легких, здесь дует ветер, но для настоящих профессионалов все же главное другое.

Тайны горы Крестовой

Борис Рудак и Зарина Абаева, солисты Пермского театра оперы и балета им.П.И.Чайковского: "Главное, чтобы люди получали удовольствие. Такой вид, природа, нам очень приятно здесь выступать!".

«Тайны горы Крестовой» проводят уже седьмой год подряд.  За несколько лет зрителям были представлены разные программы: классический и современный балет, театральные постановки, рок-опера, мюзикл. В этом году решились на оперу.

зрители

 Идея сыграть спектакли на открытом воздухе, на горе, родилась в 2012 году в  молодежном театре - студии «Доминанта». Тогда все удивлялись, сейчас же с нетерпением ждут зрелищ.  Фестиваль уже считают визитной карточкой Губахи, ежегодно на него    приезжают  зрители  не только из Пермского края, но и соседних регионов - Удмуртии, Западной Сибири. Закат и живописные виды уральской природы только добавляют красок празднику.

 «Al tramonto del di" - на закате дня, так называется в этом году программа открытия театрального ландшафтного фестиваля «Тайны горы Крестовой». Их предстоит разгадывать в течение лета. Организаторы готовят насыщенную программу.

закат на Крестовой

 Любовь Зайцева, директор фестиваля: "Ландшафтные вещи - очень сложные вещи для создания, театрам нужно подготовиться, в этом году у нас серьезная классическая программа - это «Гроза» Островского на Широковском водохранилище, «Черный монах» в черте нашего старого разрушенного города".

Основная часть фестиваля начнется 22 июля и продлится до 27 июля. Зрителям покажут  спектакли театров регионов России и зарубежных гостей исключительно в ландшафтах природы.   

Карина Бурьян

Метки: в Пермском крае, Культура, Общество

Опубликовано: 25.06.2018 в 12:43 в рубрике - Вести Пермь

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