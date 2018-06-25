Дом под присмотром: видеонаблюдение через смартфон
В Перми презентовали новую услугу для тех, кто собирается в отпуск или на дачу, но при этом хочет знать все, что будет происходить в его квартире. Дает такую возможность специальная система видеонаблюдения. А смотреть за всем можно через обычный смартфон. Как это работает?
Пришло время отпусков, Елена решила отправиться туда, где жарко, можно загорать, купаться и в полной мере насладиться летом.
Учитывая, что отсутствие будет продолжительным, девушка в качестве страховки выбрала современные технологии - установила дома видеокамеру, с помощью которой можно наблюдать за своим жилищем.
Елена Лебедева: "Это очень удобно, я могу с телефона всегда смотреть, что у меня происходит в квартире, в любой момент, под моим личным контролем квартира находится".
Установка проста - надо выбрать место, включить камеру в сеть и активировать приложение на смартфоне, где и можно отслеживать то, что происходит в ваше отсутствие.
Это новое предложение для пермяков от «Ростелекома». Внутренние и наружные камеры разных модификаций, с помощью которых можно, например, наблюдать за ребёнком, если он оставлен один дома или за машиной на стоянке.
Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Все записи, которые производит камера видеонаблюдения, хранятся в облаке, обеспечена надёжная защита от всех видов киберугроз, и также обеспечена круглосуточная техническая поддержка для пользователей".
Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi.
Камеры ведут съёмку в HD-качестве, оснащены инфракрасной подсветкой для работы в ночном режиме. Кроме того, защищены от дождя, снега и даже грозовых разрядов.
Елена одной из первых выбрала именно такой вариант - протестировала камеру, кроме изображения устройство, кстати, передаёт и звук, и уже после этого отправилась на морское побережье.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Спасатели дежурят в любую погоду
Повысить производительность труда поможет экспресс-аудит
В Перми завершился Дягилевский фестиваль
Вести Пермь. События недели
«Крылья Пармы»: воздушные танцы на тяжелых истребителях
Пермяки зажгли свечи памяти
В Прикамье пришло жаркое лето
Не жара, но солнечно: Прогноз погоды на выходные
В Прикамье спасают овчарку с отрубленными лапами
Детскому омбудсмену Прикамья поступило 2,5 тысячи обращений
Добавить комментарий: