Дом под присмотром: видеонаблюдение через смартфон

В Перми презентовали новую услугу для тех, кто собирается в отпуск или на дачу, но при этом хочет знать все, что будет происходить в его квартире. Дает такую возможность специальная система видеонаблюдения. А смотреть за всем можно через обычный смартфон. Как это работает?

Пришло время отпусков, Елена решила отправиться туда, где жарко, можно загорать, купаться и в полной мере насладиться летом.

Учитывая, что отсутствие будет продолжительным, девушка в качестве страховки выбрала современные технологии - установила дома видеокамеру, с помощью которой можно наблюдать за своим жилищем.

Елена Лебедева: "Это очень удобно, я могу с телефона всегда смотреть, что у меня происходит в квартире, в любой момент, под моим личным контролем квартира находится".

Установка проста - надо выбрать место, включить камеру в сеть и активировать приложение на смартфоне, где и можно отслеживать то, что происходит в ваше отсутствие.

Это новое предложение для пермяков от «Ростелекома». Внутренние и наружные камеры разных модификаций, с помощью которых можно, например, наблюдать за ребёнком, если он оставлен один дома или за машиной на стоянке.

Наталья Мухина, пресс-секретарь Пермского филиала ПАО «Ростелеком»: "Все записи, которые производит камера видеонаблюдения, хранятся в облаке, обеспечена надёжная защита от всех видов киберугроз, и также обеспечена круглосуточная техническая поддержка для пользователей".

Услуга «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» может работать на сети любого интернет-провайдера, включая Wi-Fi.

Камеры ведут съёмку в HD-качестве, оснащены инфракрасной подсветкой для работы в ночном режиме. Кроме того, защищены от дождя, снега и даже грозовых разрядов.

Елена одной из первых выбрала именно такой вариант - протестировала камеру, кроме изображения устройство, кстати, передаёт и звук, и уже после этого отправилась на морское побережье.