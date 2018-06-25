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Спасатели дежурят в любую погоду

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спасатели

На пермские пляжи потянулись люди. Купаться, конечно, еще холодно, а вот загорать некоторые пытаются. Спасатели дежурят исправно.

На пляже за Камским мостом удалось застать загорающих. Лежать прохладно, а вот для волейбола условия самые подходящие.

Анна Золотухина: "Погода отличная, радует, наконец, солнышко - за столь долгое время устроили себе небольшой отдых".

Как только начинается дождь, пляж пустеет. А вот спасатели дежурят при любой погоде. Здесь работает команда из семи человек. Их работа - не только спасение утопающих.

Рашид Гильмутдинов, спасатель «Пермской городской службы спасения», руководитель спасательного поста на пляже Ленинского района: "В обязанности спасателей входит: наблюдение, обеспечение безопасности, оказание первой помощи до приезда скорой, к примеру, с мелкими порезами, ушибами, вывихами. Всё необходимое оборудование и обеспечение у нас есть в наличии".

Каждое действие отточено, коллеги понимают друг друга без слов. Подтверждать квалификацию помогает специальный манекен по имени Анна. Её лицо - копия посмертной маски девушки, выловленной из французской реки Сены. Таким образом, после гибели она помогает спасать жизни людей.

купаться запрещено

С начала этого сезона в Пермском крае утонули шестеро. Однако все ЧП случились вне оборудованных пляжей. В Перми организовано 5 мест отдыха у воды - в Мотовилихе, Кировском, Ленинском, Орджоникидзевском районах и в посёлке Новые Ляды. На каждом специалисты взяли пробы песка и воды. Плавать не рекомендуется.

Ирина Пименова, и.о. начальника департамента экономики и промышленной политики администрации Перми: "Видите, установлены таблички - «Купаться запрещено». Что касается проб песка, он соответствует, граждане могут спокойно отдыхать, находясь у воды".

 

Лариса Стрельникова

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 25.06.2018 в 11:53 в рубрике - Вести Пермь

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