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Повысить производительность труда поможет экспресс-аудит

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экспресс-аудит

В Лысьве прошло совещание, на котором подвели промежуточные итоги реализации программы по повышению производительности труда. Всего в ней участвуют 25 предприятий Прикамья. Как заявлено, там уже сократились простои.

Столько желающих посмотреть на работу штамповщицы Елены Масловой ещё не было. Ей, конечно, не до комментариев, а вот наблюдателям со стороны есть что сказать.

Елена Ветлужских, заместитель генерального директора - директор по финансам и экономике ПАО «Метафракс»: "Мне, кажется, очень много движений, далеко тянуться, далеко переложить".

Эмалированная посуда

Именно так с привлечением руководителей крупных пермских предприятий и представителей краевого Министерства промышленности в рамках федеральной программы по повышению производительности труда на Лысьвенском заводе эмалированной посуды прошел экспресс-аудит.

Экспресс-аудит - это возможность здесь и сейчас улучшить производственный процесс. Например, первое замечание участников делегации в цехе штамповки - уровень шума.

В апреле этого года подобная проверка состоялась на «Краснокамской фабрике деревянной игрушки». Результат - четыре десятка улучшений.

Светлана Неганова, директор «Краснокамской фабрики деревянной игрушки»: " Мы определили цветовую палитуру для каждого участка. Стало понятно, что если это сделано для участка, допустим, шлифовки, то и зеленые ящики переносятся на соответствующий участок".

эмалированная посуда

На сегодняшний день в программе принимают участие 25 предприятий. Есть промежуточные результаты. На Пермском целлюлозно-бумажном комбинате аварийные простои на линии производства гофротары сократились на четверть.

Максим Решетников, губернатор Пермского края: "Мы должны понимать, куда движется мир, мы должны не следовать за ним, а видеть ту точку, то пространство, куда развиваются процессы, и пытаться оказаться там быстрее, чем это делают другие".

Ожидаемый результат - повышение производительности труда не менее чем на 5% уже в этом году и на 30% к 2025.

Владимир Гусаров, специалист АНО «Федеральный центр компетенцией»: "Есть предприятия, где именно такого захода команды проекта, с привлечением внешних экспертов не требуется, предприятия сами довольно самостоятельные".

Также на реализацию программ Фонд развития промышленности предоставит компаниям займы на льготных условиях.

Андрей Тунев, генеральный директор ООО «Управляющая компания Лысьвенские заводы»: "Мы действительно заинтересованы в получении максимальных результатов, для того чтобы быть конкурентоспособными не только на внутреннем рынке".

Лысьвенский завод эмалированной посуды - идеальный участник программы, так как есть над чем работать. Ну, а итоги экспресс-аудита будут подведены в ближайшее время, опыт, полученный здесь, можно применить на любом предприятии края.

 

 

Антон Нагибин

Метки: в Пермском крае, Экономика, Власть

Опубликовано: 25.06.2018 в 11:27 в рубрике - Вести Пермь

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