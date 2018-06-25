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В Перми завершился Дягилевский фестиваль

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Дягилевский фестиваль

В Перми завершился Дягилевский фестиваль. Вечеринку по этому поводу провели в очень неожиданном месте - в пятом цехе завода Шпагина. Дягилев-фест славится всякими необычностями: Йога, экзотические съедобные семечки и сны под музыку.

Фестивальный день начинается с йоги. Это, по словам участников, помогает настроиться на насыщенный день, придает бодрость и силы.  Мероприятий много, и некоторые из них проходят даже ночью, хочется везде успеть. После душевной зарядки - сразу на завтрак. В этом  кафе к Дягилевскому фестивалю разработали специальное меню.

Иван Стекачев , совладелец кафе: "Мы готовили сбалансированное меню, интересное, плюс вот  такой чиа-пудинг. Чиа  - это очень полезные семечки с растительным овсяным молоком сверху фруктовое пюре".

Полюбилась гостям и овсяная каша со свежей клубникой, творожный пудинг, запеченные мюсли - гранола, овощные салаты и суп гаспачо. Из напитков популярным оказался апельсиновый сок и  кофе.

Особое внимание каждый фестиваль организаторы уделяют детской образовательной программе. Вот и в этот раз все дни работал лагерь  для подростков, в нем собрались ребята из самых разных городов. Данил Казанский, например, из Подмосковья, в Пермь специально приехали  всей семьей. За десять дней школьник посетил практически все музыкальные премьеры, познакомился с режиссерами и артистами с мировой известностью. А спектакль  в стиле театра теней ребята создавали  сами - от сценария до апликаций. Помимо событий фестивального клуба, все гости могли совершить велопрогулку по Перми или же пройтись по городу с экскурсоводом.

 Чтобы не заблудиться в Перми, для гостей разработали вот такую карту - здесь отмечены самые основные достопримечательности города. А еще в этом году на Дягилевском фестивале впервые появился электронный гид. Он поможет найти площадку того или иного события, сориентироваться, где можно вкусно поесть и подготовиться к выходу в свет.

Состоялись  громкие премьеры - спектакль «Иглы и опиум» Канадской театральной компании  и хореографический спектакль «Не спать» Алена Плателя.  Самым креативным событием можно назвать ночной перфоманс «Путешествие в себя». Восемь часов люди спали под живую музыку.

Атмосферой Дягилевского фестиваля оказался пропитан буквально весь город, начиная с аэропорта. Здесь пассажиров встречают и провожают фортепианным концертом.

Новой фестивальной площадкой стал и завод имени Шпагина, он же «Ремпутьмаш». Эту площадку два месяца готовили под закрытие фестиваля -  в воскресенье вечером здесь выступил оркестр под управлением Теодора Курентзиса. 

Карина Бурьян

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 25.06.2018 в 11:04 в рубрике - Вести Пермь

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