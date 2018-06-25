Вести Пермь. События недели
За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 24 июня 2018 года.
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За последнюю неделю произошло немало. Время подвести итоги. С программой "Вести-Пермь. События недели" вы всегда будете в курсе последних главных новостей Пермского края. Выпуск 24 июня 2018 года.
|25.06.2018 в 11:04
|25.06.2018 в 10:40
|25.06.2018 в 10:36
|25.06.2018 в 10:16
|25.06.2018 в 09:33
|22.06.2018 в 14:12
|22.06.2018 в 13:05
|22.06.2018 в 09:35
|21.06.2018 в 17:30
|21.06.2018 в 17:05
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