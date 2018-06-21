Дожди в Прикамье прекратятся в субботу
Обещая дождь в среду, пермские синоптики, похоже, поскромничали. Объемы выпавших осадков оказались куда больше. И, очевидно, они еще продолжатся. Вот, что рассказали в ГИС-Центре классического университета.
"Мы находимся в тыловой части циклона, ливневые осадки продолжатся часов до 6. Больше всего осадков может выпасть на юго-западе края. Завтра дожди будут иметь локальный характер, хотя они еще возможны, и вполне вероятно, будут сопровождаться грозами. Температура повысится значительно, днем до 22 градусов в Перми. Прекращение осадков ожидается в субботу. Существенного потепления в субботу еще не ожидается, максимальная температура - 23 градуса", - рассказал сотрудник ГИС-Центра ПГНИУ Андрей Шихов.
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