Небесные кульбиты: В Пермь прилетели «Русские витязи»

В Пермь прилетели «Русские витязи». Уникальный российский авиаотряд прибыл на военную базу «Сокол» из Подмосковья для участия в ежегодном шоу «Крылья Пармы». Оно состоится уже в субботу. Пока же – тренировки в небе.

Это уникальные кадры из кабины российского истребителя - СУ-30-СМ. За штурвалом самолета - Андрей Алексеев, командир пилотажной группы «Русские витязи», во время выполнения одного из самых сложных маневров. Со стороны кажется, что самолет на несколько мгновений замирает в воздухе.

Знаменитая эскадрилья «Русские витязи» в полном составе уже приземлилась на пермском аэродроме «Сокол». Раз в год действующая военная часть открывает свои двери во время проведения фестиваля «Крылья Пармы». В этом году поздравить с юбилеем знаменитый праздник авиации собрались самые именитые гости.

В Пермь на военный аэродром «Сокол» пилотажная группа «Русские витязи» прибыла своим ходом. Шесть СУ-30 преодолели расстояние от Подмосковья - это место базирования пилотажной группы - до Перми, меньше чем за полтора часа.

Уже в субботу в пермском небе они покажут сложные фигуры высшего пилотажа на тяжелых истребителях. «Русские витязи» единственные в мире, кто делает это. Кроме этого, будут проходить сольные выступления, полеты в паре, имитация воздушного боя, скоростные проходы, бочки и петли, и многое другое.

Пока погода не позволяет летать - подготовка идет на земле. Командир «Русских витязей» Андрей Алексеев посетил Пермский краеведческий музей, отдел авиационной техники. Здесь представлен один из первых двигателей для самолетов, сделанных в Перми. Говорит, что слышал о них много, но летать не приходилось.

Андрей Алексеев, начальник «Центра показа авиационной техники»: "Пермские моторы, конечно - основной двигатель, на котором летает наш верховный главнокомандующий, президент страны. ПС-90".

Как только погода позволит, они снова возобновят свои тренировки. Пока вся летная техника стоит «зачехленной». Все выступления будут проходить 23 июня с 12.00 часов дня на военном аэродроме «Сокол». Вход свободный.