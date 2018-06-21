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На пермскую эспланаду возвращается уличный баскетбол
23 и 24 июня в центре Перми на городской эспланаде возле памятника «Героям фронта и тыла» пройдёт традиционное открытое Первенство Пермского края по уличному баскетболу «Perm open 2018». Любимый пермяками турнир каждый год собирает большое количество любителей баскетбола на стритбольных площадках и на зрительских трибунах. Играют от мала до велика, семьи и корпоративные команды. Открытие праздника 23 июня в 11:50. Кроме игр, пройдут мастер-класс и автограф-сессия с игроками «Пармы», танцы от группы поддержки клуба.
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