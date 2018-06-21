3 бронзовых награды завоевали прикамские парабадминтонисты на Чемпионате и Первенстве России спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Главный национальный старт проходил в Новочебоксарске, сборная хозяев - Чувашской республики - в итоге стала второй в командном зачёте, победила команда Санкт-Петербурга - 22 и 15 медалей. Представители Пермского края завоевали 3 бронзовые награды. Владимир Скирда и Александр Волокитин - в личных зачётах, Наталья Маликова - в парном. Бадминтон спорта лиц с ПОДА впервые войдет в состав 16 Паралимпийских летних игр 2020 года в Токио.