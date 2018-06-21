«Стальные тигры» разгромили екатеринбуржцев со счётом 49-0

«Стальные тигры» разгромили команду из Екатеринбурга «Уральские молнии» со счетом 49:0. В матче регулярного Чемпионата России по американскому футболу. Это уже вторая уверенная победа пермяков над екатеринбуржцами в текущем сезоне. Авторами выносных тачдаунов стали разыгрывающий Евгений Захаров, бегущий Алексей Глушенков и раннинбек Евгений Меркушев. В 2017 году «Стальные тигры» стали бронзовым призером Чемпионата России, завоевали Кубок регионов и статус лучшей региональной команды. 4 и 5 августа параллельным зачётом в Перми пройдут Чемпионат Пермского края, и этап Чемпионата России - Кубок регионов.