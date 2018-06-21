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Нарушения на ЕГЭ: у пермских выпускников нашли шпаргалку и телефон
Выпускники 11-х классов школ Пермского края писали свой последний ЕГЭ. По выбору это были литература и физика. Теперь, как говорят сами ребята, можно вздохнуть свободно и ждать результатов.
Для выпускников это уже третий экзамен, два основных - математика и русский язык - позади, и по всей видимости, уже наученные горьким опытом, берут с собой аж по пять черных ручек, мало ли что.
Выпускник: "Нужно с собой брать минимум 10 ручек, чтобы пять оставить себе, а остальные раздать одноклассникам".
Кто-то сдаёт физику, кто-то - литературу. В коридорах шумно, как на перемене между уроками. Но многие признаются, что всё это очень волнительно. Ещё бы, такой контроль.
Стандартный набор сдающего: паспорт, ручки, шоколад, вода, калькулятор, для тех, кто пишет физику, и линейка.
Те, кто в штабе ППЭ (пункте проведения экзаменов), пристально в экраны будут смотреть в последний раз. Обстановка здесь рабочая, но никто не скрывает, что ждут завершения многосерийной эпопеи под названием ЕГЭ.
Татьяна Гурова, руководитель пункта проведения экзаменов: "Завершение будет, когда мы сдадимся со всеми материалами, и нам Москва подтвердит, тогда мы только выдохнем".
Несмотря на всю строгость процедуры, условия для мозговой деятельности что надо. Есть и специальные классы для ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Ольга Бурматова, сопровождающий ассистент: "Моя помощь заключается в том, чтобы заполнить вместе стандартный бланк, то есть перенести ответы на бланк, проконтролировать".
В этом году испытали себя единым государственным более 13 тысяч человек, среди них 11 тысяч - выпускники этого года. Так как первые экзамены стартовали ещё в конце мая - результаты по предметам, что были в числе первых, уже известны, как и нарушения. Их два. У одного телефон, у второго – шпаргалка.
Раиса Кассина, министр образования и науки Пермского края: "По шести предметам есть хорошие результаты. Нет оснований думать, что у нас ребята не получат аттестаты. Математику вообще сдали ближе к пятерке, большинство, примерно 60%, базовую. Хорошо сдали информатику. Много стобалльников по информатике".
Несмотря на то, что закончился основной период, есть ещё дополнительный, для тех, кто не справился с обязательными предметами или не смог присутствовать на экзамене по уважительной причине.
Сотрудникам пункта сдачи ЕГЭ можно выдохнуть, последний экзамен завершен. А вот выпускникам еще предстоит понервничать, ведь еще предстоит дождаться результатов, а потом еще и поступить в вуз.
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