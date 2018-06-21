← Возобновляются прямые рейсы из Перми до Минеральных Вод
Нарушения на ЕГЭ: у пермских выпускников нашли шпаргалку и телефон →
В Осе в нефтяную «ловушку» угодили новые жертвы
Осинская газета "Мир предложений" сообщает о новых жертвах нефтяных луж, появившихся под Осой. В маслянистой жиже увязли два ежа и ястреб. Выбраться самостоятельно они не могли. На помощь пришли местные журналисты, которые искали в окрестностях Осы незаконные свалки нефтепродутов. Один из ежей в маслянистой луже погиб. Другого отмыли и выпустили в лес. Ястреб же лишился возможности летать, перья пропитались липкой массой.
В понедельник сообщалось, что в такую же лужу угодил молодой лось. Его извлекли живым, пока он находится под надзором ветеринаров. Выживет ли он после долго пребывания в нефтепродуктах, неизвестно. Кто устроил эти свалки, которых уже насчитали пять, выясняется. В Осу для расследования обещали в ближайшее время выехать сотрудники Росприроднадзора.
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:
Возобновляются прямые рейсы из Перми до Минеральных Вод
«Звезда» - новая футбольная надежда Пермского края
Протаранивший «скорую помощь» водитель «полностью раскаялся»
Пермь. Новости культуры
Навести порядок поможет МКУ «Благоустройство»
Ураган в Перми: Сводка происшествий
Пермь. Вести-Спорт
В Перми появились памятные «футбольные» банкноты
В Перми представили новую иномарку «Datsun on-DO»
В Перми вспоминали священномученика Андроника
Добавить комментарий: