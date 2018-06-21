В Осе в нефтяную «ловушку» угодили новые жертвы

Осинская газета "Мир предложений" сообщает о новых жертвах нефтяных луж, появившихся под Осой. В маслянистой жиже увязли два ежа и ястреб. Выбраться самостоятельно они не могли. На помощь пришли местные журналисты, которые искали в окрестностях Осы незаконные свалки нефтепродутов. Один из ежей в маслянистой луже погиб. Другого отмыли и выпустили в лес. Ястреб же лишился возможности летать, перья пропитались липкой массой.

В понедельник сообщалось, что в такую же лужу угодил молодой лось. Его извлекли живым, пока он находится под надзором ветеринаров. Выживет ли он после долго пребывания в нефтепродуктах, неизвестно. Кто устроил эти свалки, которых уже насчитали пять, выясняется. В Осу для расследования обещали в ближайшее время выехать сотрудники Росприроднадзора.