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Возобновляются прямые рейсы из Перми до Минеральных Вод
С сегодняшнего дня возобновятся авиационные рейсы из Перми до Минеральных Вод. Билеты уже в продаже. Компания ЮВТ Аэро будет летать в Минводы раз в неделю, по четвергам, со стыковкой в Самаре, сообщает пресс-служба пермского аэропорта. Время в пути 4 часа 25 минут.
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