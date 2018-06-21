Возобновляются прямые рейсы из Перми до Минеральных Вод

С сегодняшнего дня возобновятся авиационные рейсы из Перми до Минеральных Вод. Билеты уже в продаже. Компания ЮВТ Аэро будет летать в Минводы раз в неделю, по четвергам, со стыковкой в Самаре, сообщает пресс-служба пермского аэропорта. Время в пути 4 часа 25 минут.