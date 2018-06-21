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«Звезда» - новая футбольная надежда Пермского края

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Звезда

"Вести" побывали на первой тренировке новой футбольной надежды Пермского края. Клуб «Звезда» образован всего две недели назад. Состоит исключительно из воспитанников пермских футбольных школ - такова центральная идея. У команды пока нет ни своего стадиона, ни логотипа. Определились лишь с цветом формы - бело- голубой. Выступать будут в Чемпионате второй лиги зоны «Урал- Поволжье», в статусе сборной Пермского края. Финансирование в размере 45 млн рублей пойдёт из Центра спортивной подготовки. Остальное- энтузиазм и огромное желание поддерживать молодых пермских футболистов. 

Константин Парамонов, главный тренер ФК «Звезда»: "Мы будем способствовать тому, что в Пермском крае есть футболисты. Они есть. Как многие говорят, что нет в Перми футболистов - мы хотим доказать обратное -они есть. Это, конечно, может быть громкие слова на данный момент, но давайте наберёмся терпения, посмотрим, как это всё будет выглядеть через 2-3 года".

Костяк первого состава собирали по всем отечественным дивизионам. На малую родину вернули игроков, набравших опыт в Премьер- Лиге, это Александр Субботин и Евгений Тюкалов. Из калининградской "Балтики" прибыл Андрей Елисеев, из «Чайки» 2-й лиги Андрей Притюк, Андрей Секретов, плюс дублёры «Амкара» и выпускники городского СДЮСШОР- итого 25 человек, 17 из которых полевых. Совсем скоро команда отправится на учебно- тренировочный сбор на базу «Гигант» в Крымске, где проведёт 4 игры. Первая официальная встреча в рамках профессиональной 2 лиги зоны «Урал- Поволжье» состоится в середине июля. Начальник команды - Валерий Волошин, помогать главному тренеру Константину Парманову в статусе старшего будет Алексей Попов.

 

 

Метки: в Перми, Спорт, Общество

Опубликовано: 21.06.2018 в 15:35 в рубрике - Вести Пермь

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