Протаранивший «скорую помощь» водитель «полностью раскаялся»

В Перми начался судебный процесс по делу о ДТП в центре Перми с участием скорой. Ранним утром 12 марта "Лада Веста" без госномеров на большой скорости, проехав на запрещающий сигнал светофора, протаранила машину скорой помощи на перекрестке улиц Крисанова и Ленина. В авто виновника аварии находились пассажиры, одна из них - девушка - от полученных травм вскоре скончалась в больнице. Еще один молодой человек, находившийся в "Ладе" попал в реанимацию, сейча он выписан из больницы.

В скорой различные травмы получили водитель, фельдшер и пациентка, которую везли на госпитализацию. Сам виновник случившегося скрылся с места происшествия и был задержан лишь спустя сутки. Сейчас он находится под домашним арестом.

На суде гособвинитель зачитал результаты расследования уголовного дела. Помимо вышеназванных обстоятельств выяснилось, что виновник аварии работал в такси, 14 раз привлекался к административной ответственности. В том числе у него был арест на пять суток за вождение в пьяном виде, а также он был виновником ДТП без пострадавших. Непосредственно перед аварией он уходил от преследования нарядом ГИБДД. Сейчас подсудимый заявляет о полном раскаянии и просит рассмотреть его дело в особом порядке.