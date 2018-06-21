Пермь. Новости культуры

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- В Перми сегодня открылся 21-й фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». В этом году к российским журналистам присоединились коллеги из Белоруссии.

- Организаторы Дягилевского фестиваля предложили гостям совершить путешествие в себя, устроив концерт для сна. Перфоманс прошел в гостинице, все желающие расположились на кроватях и засыпали под живую музыку.

- Пермский театр «У моста» закрыл юбилейный 30 сезон. Чем он запомнился актерам и зрителям,а также планами на следующий творческий год в студии программы «Новости культуры» поделился художественный руководитель театра Сергей Федотов.