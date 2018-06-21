Навести порядок поможет МКУ «Благоустройство»

Сотрудники пермского МКУ "Благоустройство" должны завершить ликвидацию последствий урагана на улицах краевой столицы и начнут помогать управляющим компаниям и ТСЖ прибираться во дворах. Жители же, могут не дожидаться, пока коммунальщики свяжутся между собой, и сами позвонить сначала в управляющую компанию, а если не поможет, то в районное управление внешнего благоустройства.