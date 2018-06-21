Ураган в Перми: Сводка происшествий

Всю ночь сегодня коммунальщики Перми и Пермского края разбирали последствия урагана. Каких-либо больших катастроф не случилось, вмешательства крупных сил МЧС не понадобилось. Но материальные ущерб вновь внушительный. По традиции, шквальный ветер ломал деревья и ронял их на припаркованные машины. А в одном из пермских ресторанов рухнула стена. При этом ЧП пострадал человек.

На летник пермского ресторана на Монастырской во время грозы обрушилась кирпичная стена соседнего здания. По словам очевидцев, один человек пострадал с травмами его доставили в больницу. Сейчас ресторан закрыт и временно не принимает посетителей.

С автосервиса на улице Островского снесло кровлю, особо пострадал припаркованный рядом внедорожник, упавшая с крыши коробка передач пришлась прямо по центру. Рядом рабочие в экстренном порядке пытаются освободить проезд.

Улице Народовольческой повезло меньше. Проезд здесь полностью заблокировали упавшее дерево и фонарный столб. Сетевики только успели отключить электричество. Новый "Хендай" теперь ждет длительный ремонт, очевидцы до сих пор не могут прийти в себя.

И так по всему городу: упавшие деревья и фонарные столбы, сломанные фасады и даже снесенные балконные ограждения. В сквере Уральских Добровольцев и на улице Сибирской поломаны деревья, повсюду разбросаны ветки и листья. Чтобы пройти через сквер, людям приходится нагибаться под сломанными ветвями.

В одном из детских садов в Дзержинском районе пострадали детские игровые площадки на улице.Сильные разрушения в Горьковском парке. Здесь поломало ветки деревьев и конструкцию одного из магазинов.

На Стахановской переломило огромный ствол березы - в итоге пострадал "Рено". На Тимирязьева, 25 под деревом оказались сразу 2 машины. Хозяин не успел буквально на несколько минут.

К расчистке территории коммунальные службы и Мчс приступили немедленно. На Боровой справились быстро, другие последствия устранят в течение дня. Свои заявки могут направлять и жители по телефонам МКУ «Благоустройство районов». Что касается придомовых территорий, то об устранении каких-либо последствий урагана и ливня необходимо сначала сообщать в управляющую компанию, обслуживающую многоквартирный дом, в случае отсутствия реакции - в отдел благоустройства района.

Автомобилистам только предстоит разобраться, за чей счет теперь ремонтировать пострадавшие машины.



Синоптики сообщают, сегодня ночью циклон достигнет стадии максимального развития, также ожидается гроза с градом и ливнем. Длинные прогулки и поездки спасатели рекомендуют отложить.

