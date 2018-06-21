Пермь. Вести-Спорт
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-«Стальные тигры» разгромили команду из Екатеринбурга «Уральские молнии» со счетом 49:0 в матче регулярного Чемпионата России по американскому футболу.
- 3 бронзовых награды завоевали прикамские парабадминтонисты на Чемпионате и Первенстве России спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
- 23 и 24 июня в центре Перми на городской эспланаде возле памятника «Героям фронта и тыла» пройдёт традиционное открытое Первенство Пермского края по уличному баскетболу «Perm open 2018».
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