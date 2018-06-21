В Перми появились памятные «футбольные» банкноты

Пресс-служба пермского отделения Центробанка сообщает о том, что в Перми в обращение выпущены памятные банкноты номиналом 100 рублей, посвященные чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Это первая полимерная банкнота Центробанка, всего напечатано 20 миллионов экземпляров. Вначале купюры появились в тех российских городах, где проводятся матчи первенства мира. Теперь их можно найти и в Перми в офисах ряда коммерческих банков.