В Перми появились памятные «футбольные» банкноты
Пресс-служба пермского отделения Центробанка сообщает о том, что в Перми в обращение выпущены памятные банкноты номиналом 100 рублей, посвященные чемпионату мира по футболу FIFA 2018. Это первая полимерная банкнота Центробанка, всего напечатано 20 миллионов экземпляров. Вначале купюры появились в тех российских городах, где проводятся матчи первенства мира. Теперь их можно найти и в Перми в офисах ряда коммерческих банков.
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