В Перми представили новую иномарку «Datsun on-DO». Как заявляют разработчики, современная и надёжная машина подходит как для дальних путешествий, так и для городских поездок.

Василий Ожгибесов на пенсии, но живёт активно. Постоянно за рулём - и на дачу, и на работу. Задумал сменить старенькую "Ниву" на более лёгкий и динамичный автомобиль, но в то же время вместительный.

Это «Datsun on-DO» - как заявляют разработчики, современная и надёжная иномарка, которая подходит для путешествий и городских поездок. Дорожный просвет 174 мм, улучшенная шумоизоляция. Впрочем, Василий решил проверить машину в деле и свернул со стандартного маршрута на просёлочную дорогу.

Василий Ожгибесов: "Подвеска хорошо работает, даже практически не трясёт, мне нравится".

Чтобы не терять время на продажу старой машины, своим клиентам «Сатурн-Р-Авто» предлагает воспользоваться услугой трейд-ин. К примеру, в этом случае старую Ниву оценили в 100 тысяч рублей.

Андрей Осокин, руководитель отдела продаж «Сатурн-Р-Авто»: "За пару часов у нас можно выгодно поменять свой автомобиль на новый - «Датсун». Комфортные условия по кредитованию помогут вам сделать это с минимальными вложениями".

Также будущий владелец «Datsun on-DO» получит скидку в 23 тысячи рублей как работающий пенсионер. Плюс к тому гарантия три года.

Василий Ожгибесов: "Я приехал на своей старенькой машинке, мне её спокойненько оценили, спокойненько предложили прокатиться на тестовом автомобиле. Сдал, эту машину выбрал - новую, ПТС уже есть. Думаю, уже сегодня на этой машине уеду".

Действительно, оформить машину получилось в тот же день, а приятным бонусом стал дорожный набор. В пятницу состоится первый дачный выезд на новеньком авто.

Слово «ДО» обозначает «путь» или «движение», «ОН-ДО» интерпретируют как «свободу перемещения». Можно отправиться на дачу или решиться на более длительное путешествие. Тем более, лето вступает в свои права.