В Перми вспоминали священномученика Андроника

В Перми накануне состоялся Крестный ход, посвященный годовщине со дня зверского убийства архиепископа Пермского и Соликамского Андроника. Ровно 100 лет назад его расстреляли чекисты.

20 июня - 100 лет со дня смерти священномученика Андроника, архиепископа Пермского и Кунгурского. По словам отца Георгия, есть у прихожан большой интерес именно к личности святого.

Отец Георгий, настоятель храма во имя священномученика Андроника: "Им интересно узнать его житие, узнать, где он был, когда он родился, откуда он родом, людей интересует, и конечно, как он закончил свою жизнь".

Андроник за свою жизнь успел много где побывать, написать книги. В 1914 прибыл на Пермскую землю и спустя четыре года, в июне, был расстрелян. И основное место встречи верующих сегодня - храм на улице Краснополянской, названный именем священномученика.

Страницы истории - вот они, рядом. Около входа в храм - фотографии разных лет и выдержки из его многочисленных трудов.

С утра прошло несколько крестных ходов, самый протяжённый - от Соборной площади до храма. Участников много, некоторые приехали из других городов.

Наталья Линькова, преподаватель воскресной школы: "Мы живём в Краснокамске, я преподаватель воскресной школы детской из храма Святой великомученицы Екатерины".

Интересная деталь - Андроник был последним духовным отцом князя Михаила Романова, брата последнего российского императора. Недавно это обсуждали учёные и общественники, и по словам главы региона, историческая память - тема сегодня более чем актуальная.

Юрий Уткин, председатель Пермской городской думы: "Сегодня кто, как не мы, поминая великих земляков, великих пермяков, сегодня молодёжи передать должны ту историческую эстафету, которая для нас очень важна".

Передавать есть кому - взрослые приходят с детьми. Кроме того, в программе запланировали большой концерт, и среди участников - много именно детских творческих коллективов.