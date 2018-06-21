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«ПЕДмаркет»: Пой, играй, твори, дерзай и талантами блистай!

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Педмаркет

В пермском парке Горького прошел ежегодный «Педагогический маркет». 

«Пой, рискуй, твори, дерзай». Такой девиз 4-го Педагогического маркета этого года, который проводит предметно-языковая школа «Дуплекс» при поддержке городского департамента образования. Участники явно выделяются из толпы - почти каждый посетитель Горьковского парка одет в красный. Именно в этот цвет окрашен "Педагогический маркет" этого года.

Более 450 педагогов решили и себя показать, и на других посмотреть. Пока одни устраивают настоящий бьюти-салон под открытым небом, другие демонстрируют популярную в Европе технику рисования акрилом.

Педмаркет

Основных площадок 5, но тематик мастер-классов намного больше - дефиле, йога, тимбилдинг, мультимир, танцы. На погружение в программы - 3 часа. Причем полученные знания пригодятся участникам и на работе с детьми, и дома. Поприветствовать молодых педагогов приехал глава Перми Дмитрий Самойлов.

Дмитрий Самойлов, глава г.Перми: "Рад поздравить вас с окончанием учебного года. Хочу вам пожелать, чтобы вы использовали все возможности, которые мы даем вам, как можно больше почерпнули полезных знаний, опыта, передовых практик. Мы вместе с краем строим много и детских садов, и школ. Но вот душа и знания - это уже за вами, за педагогическими коллективами. Успехов вам!".

концерт

Ассоциация молодых педагогов сейчас насчитывает около 3 тысяч человек. И живут они насыщенной творческой жизнью. Среди мероприятий этого года - танцевальный батл, педагогический автопробег, фестиваль КВН, конкурс «Мужчина в образовании».

Людмила Серикова, начальник департамента образования г.Перми: "В течение двух лет мы проводим серьезнейшую работу, это мастер-классы, разные стажировки для молодых начинающих руководителей".

«Маркетом» мероприятия в дни школьных каникул не ограничатся. Молодые специалисты отправятся в «летнюю школу», где составят план интересных проектов на следующий учебный год.

Метки: в Перми, Общество

Опубликовано: 21.06.2018 в 10:33 в рубрике - Вести Пермь

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