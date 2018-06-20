Работники зоопарка: «Медведица Маша оказалась патриоткой»
Медведица Маша из пермского зоопарка сделала собственное предсказание исхода матча Россия -Уругвай, который состоится в понедельник 25 июня. В качестве угощения ей были предложены две буханки белого хлеба, обильно сдобренные медом. Свой выбор медведица сделала однозначно, проголосовав за победу российской сборной. При этом, по словам сотрудников зоопарка, в чистоте эксперимента сомневаться не приходится, количество и качество меда на обоих кусках хлеба было абсолютно одинаковым.
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