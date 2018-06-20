Piano gala: концерт-медитация в темноте

В Перми продолжается Дягилевский фестиваль. В этом году его слоган - «Не спать». Все потому, что в этом году достаточно много мероприятий проходит поздно вечером и ночью. Так, например, в Доме Дягилева уже шестой год подряд проводят Piano gala – концерт-медитацию. Музыканты играют на фортепиано в полной темноте, а слушатели могут располагаться вокруг пианистов - там, где удобно. Еще одна особенность этого камерного проекта в том, что зрители узнают программу концерта лишь в финале. Делается это не ради игры или проверки эрудированности публики. Художественный руководитель Дягилевского фестиваля маэстро Теодор Курентзис считает, что стереотипы, которые возникают при анонсировании того или иного произведения, мешают услышать его подлинную суть.

На Piano gala музыканты исполнили произведение для четырех пианистов - «Canto Ostinato», что значит "бесконечная песнь" современного голландского композитора Симеона Тен Холта.

Алексей Любимов, пианист, народный артист РФ: "Идея в том, чтобы погрузить, устранив главные органы чувств зрительные и другие, оставив только уши, погрузить слушателей в поток музыки".