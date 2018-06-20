Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Вести Пермь

← Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей

В Усолье провели Строгановский фестиваль хоровой музыки →

Piano gala: концерт-медитация в темноте

смотреть видео

концерт

В Перми продолжается Дягилевский фестиваль. В этом году его слоган - «Не спать». Все потому, что в этом году достаточно много мероприятий проходит поздно вечером и ночью. Так, например, в Доме Дягилева уже шестой год подряд проводят Piano gala – концерт-медитацию. Музыканты играют на фортепиано в полной темноте, а слушатели могут располагаться вокруг пианистов - там, где удобно. Еще одна особенность этого камерного проекта в том, что зрители узнают программу концерта лишь в финале. Делается это не ради игры или проверки эрудированности публики. Художественный руководитель Дягилевского фестиваля маэстро Теодор Курентзис считает, что стереотипы, которые возникают при анонсировании того или иного произведения, мешают услышать его подлинную суть.

На Piano gala музыканты исполнили произведение для четырех пианистов - «Canto Ostinato», что значит "бесконечная песнь" современного голландского композитора Симеона Тен Холта. 

Алексей Любимов, пианист, народный артист РФ: "Идея в том, чтобы погрузить, устранив главные органы чувств зрительные и другие, оставив только уши, погрузить слушателей в поток музыки".

 

Метки: в Перми, Культура, Общество

Опубликовано: 20.06.2018 в 17:20 в рубрике - Вести Пермь

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Вести Пермь:

Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей

Выпускники сдали последний ЕГЭ

Кошка Василиса предсказала исход матча Россия-Египет

Интернет - в каждый дом

«Звезда-2005» разгромила УрФу со счетом 11:0

Пермь. Новости культуры

Фестиваль «Щит России» собрал журналистов со всей страны

В Перми под трамвай попал пожилой мужчина

С улиц Прикамья исчезнут рекламные растяжки

Как пермяки отмечали победу российских футболистов


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей

В Усолье провели Строгановский фестиваль хоровой музыки →

Обратите внимание

в Перми

Работники зоопарка: «Медведица Маша оказалась патриоткой»

Медведица Маша из пермского зоопарка сделала собственное предсказание исхода матча Россия -Уругвай.
20.06.2018 в 18:03

Метки: в Перми, Общество, Спорт, В России

Piano gala: концерт-медитация в темноте

В Доме Дягилева уже шестой год подряд проводят Piano gala – концерт-медитацию в полной темноте.
20.06.2018 в 17:20

Метки: в Перми, Культура, Общество

Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей

В Перми стартовал 21-й фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России».
20.06.2018 в 16:43

Метки: в Перми, Общество

Художник, который не стеснялся в выражениях

В Пермском доме художника открылась выставка работ Юрия Ивановича Заботина Одним движением кисти.
20.06.2018 в 16:19

Метки: в Перми, Культура, Общество

«Щит России »: тема патриотизма востребована в эфире

Фестиваль Щит России востребован и нужен. Каждый год сюда присылают все больше работ.
20.06.2018 в 16:00

Метки: в Перми, Общество

В России

Работники зоопарка: «Медведица Маша оказалась патриоткой»

Медведица Маша из пермского зоопарка сделала собственное предсказание исхода матча Россия -Уругвай.
20.06.2018 в 18:03

Метки: в Перми, Общество, Спорт, В России

Выпускники сдали последний ЕГЭ

Испытания прошли ребята, которые выбрали литературу или физику.
20.06.2018 в 15:39

Метки: в Перми, В России, Образование

«Звезда-2005» разгромила УрФу со счетом 11:0

Женская футбольная команда «Звезда-2005» из Перми вышла в четвертьфинал Кубка России.
20.06.2018 в 14:33

Метки: в Перми, В России, Спорт

Как пермяки отмечали победу российских футболистов

Российская сборная по футболу вышла в плей-офф чемпионата мира, уверенно обыграв египтян.
20.06.2018 в 12:23

Метки: в Перми, В России, Спорт

Пермь ассоциируется с «Реальными пацанами» и катастрофами

Социологи выяснили, с чем у жителей ПФО ассоциируется Пермь.
20.06.2018 в 11:39

Метки: в Перми, Общество, В России

Лента новостей RSS каналы

Работники зоопарка: «Медведица Маша оказалась патриоткой»Работники зоопарка: «Медведица Маша оказалась патриоткой»

В Усолье провели Строгановский фестиваль хоровой музыкиВ Усолье провели Строгановский фестиваль хоровой музыки

Piano gala: концерт-медитация в темнотеPiano gala: концерт-медитация в темноте

«Акань» собирает друзей«Акань» собирает друзей

Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своейКто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей

Художник, который не стеснялся в выраженияхХудожник, который не стеснялся в выражениях

«Щит России »: тема патриотизма востребована в эфире«Щит России »: тема патриотизма востребована в эфире

Выпускники сдали последний ЕГЭВыпускники сдали последний ЕГЭ

Кошка Василиса предсказала исход матча Россия-ЕгипетКошка Василиса предсказала исход матча Россия-Египет

Интернет - в каждый домИнтернет - в каждый дом

«Звезда-2005» разгромила УрФу со счетом 11:0«Звезда-2005» разгромила УрФу со счетом 11:0

Пермь. Новости культурыПермь. Новости культуры

Фестиваль «Щит России» собрал журналистов со всей страныФестиваль «Щит России» собрал журналистов со всей страны

В Перми под трамвай попал пожилой мужчинаВ Перми под трамвай попал пожилой мужчина

С улиц Прикамья исчезнут рекламные растяжкиС улиц Прикамья исчезнут рекламные растяжки

Как пермяки отмечали победу российских футболистовКак пермяки отмечали победу российских футболистов

«Уровень воды»: Выставка Аси Феоктистовой«Уровень воды»: Выставка Аси Феоктистовой

Пермские автобусы выходят в СетьПермские автобусы выходят в Сеть

Пермь ассоциируется с «Реальными пацанами» и катастрофамиПермь ассоциируется с «Реальными пацанами» и катастрофами

За рулём - карапузы: В Перми пройдет Парад колясокЗа рулём - карапузы: В Перми пройдет Парад колясок

Дом, в котором рухнул балкон, предлагали признать аварийнымДом, в котором рухнул балкон, предлагали признать аварийным

Экспедиция по поискам останков Михаила Романова завершиласьЭкспедиция по поискам останков Михаила Романова завершилась

Клиенты «Стратегии» считают Пьянкова невиновнымКлиенты «Стратегии» считают Пьянкова невиновным

Это не окопы - город готовят к зимеЭто не окопы - город готовят к зиме

Вводятся дополнительные меры защиты от недобросовестных застройщиковВводятся дополнительные меры защиты от недобросовестных застройщиков

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2018.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Шаталин Сергей Александрович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную