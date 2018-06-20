Кто живет без печали и гнева, тот не любит отчизны своей

В Перми стартовал 21-й фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм «Щит России». Церемония открытия утром прошла на площади перед музеем Диорама. Участников встречал Пермский губернский оркестр и военная-техника. В этом году на фестиваль вновь приехали журналисты со всей России, а также из Белоруссии и Казахстана. Для них по-традиции приготовлена насыщенная программа - мастер-классы, экскурсии, семинары. Но главное, конечно, это творческий конкурс. В этом году на суд жюри представлено 325 работ военно-патриотической тематики. Номинаций семь - в каждой из них будет определен свой победитель. Также предусмотрено сразу два гран-при фестиваля.

В большой студии ГТРК "Пермь" завершилась запись традиционного фестивального ток-шоу, темой которого в этом году стали современные методы воспитания патриотизма. Подробнее о состоявшейся беседе рассказал ведущий шоу Константин Шилов.