Выпускники сдали последний ЕГЭ
Пермские выпускники 11 классов сдавали последний ЕГЭ основной волны. Через пару дней уже начнутся выпускные балы. А сегодня испытания прошли ребята, которые выбрали литературу или физику. На пунктах сдачи, как всегда, строгий контроль, максимальная цифровизация.
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