Выпускники сдали последний ЕГЭ

Пермские выпускники 11 классов сдавали последний ЕГЭ основной волны. Через пару дней уже начнутся выпускные балы. А сегодня испытания прошли ребята, которые выбрали литературу или физику. На пунктах сдачи, как всегда, строгий контроль, максимальная цифровизация.