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Кошка Василиса предсказала исход матча Россия-Египет

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Кошка Василиса, живущая в култаевском приюте для животных при ветклинике, сделала свой прогноз на исход матча Россия-Египет. Сначала ей предложили выбрать победителя - она указала на нашу сборную. Затем предсказала и счет -  3 : 0. Учитывая, что единственный гол сборная Египта забила во время пенальти, назначенного из-за досадного нарушения, а значит, трудно предсказуемого, то прогноз Василисы оказался более чем точным. К сожалению, сегодня повидаться с кошкой не получится, хозяева берегут её от резко возросшего числа желающих повидаться с четвероногим предсказателем. Но обещали позвать, когда Василиса будет делать прогноз на игру России  с Уругваем. Она состоится уже в следующий понедельник. 

Метки: в Перми, Общество, Спорт

Опубликовано: 20.06.2018 в 15:21 в рубрике - Вести Пермь

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