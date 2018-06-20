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Интернет - в каждый дом
Компания «Ростелеком» продолжает подключать к услугам цифрового телевидения и высокоскоростного интернета отдаленные от краевой столицы населенные пункты.
Работы по прокладыванию оптических сетей связи в деревне Малая проводят впервые. Поэтому тут же привлекают интерес жителей. Какие плюсы это несет, понимают даже те, кто далек от новых технологий.
Любовь Саккулина: "Ребята играют. Я плачу. А тут раз заплачу. Дети ведь учатся, всем нужен интернет. Все равно, хоть последние года, но хочется получше пожить".
Цифровое телевидение, доступ в сеть со скоростью до 200 Мбит/с и к множеству умных сервисов. Строительство оптических сетей связи в небольших поселениях Прикамья «Ростелеком» проводит в рамках программы развития территорий.
Лариса Ерофеева, заместитель главы Сылвенского сельского поселения: "Можно узнать все свои налоговые проблемы, оплатить штрафы, записаться к доктору. Люди имеют возможность оплаты коммунальных платежей, переводов. Кто освоил и постиг, как пользоваться интернетом - это здорово".
И запас по дальнейшему наращиванию скорости, а также совершенствование опций на многие годы вперед.
Буквально через несколько часов после приезда специалистов в доме появится и телевидение, и интернет. Ограничений по скорости нет. Все зависит от индивидуального выбора тарифа.
А если хочется - и телефония, и даже видеонаблюдение с телефона за домохозяйством. В прошлом году доступ к современным цифровым услугам получили свыше 2200 домохозяйств Пермского края. В этом высокоскоростной доступ в интернет получат еще почти 3 тысячи домохозяйств в Пермском, Красновишерском, Чайковском, Верещагинском и Чусовском районах. При этом проведенная сеть ни к чему не обязывает, все зависит от личного желания идти в ногу со временем.
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