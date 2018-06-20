«Звезда-2005» разгромила УрФу со счетом 11:0

Женская футбольная команда «Звезда-2005» из Перми вышла в четвертьфинал Кубка России, виртуозно обыграв на своем поле футболисток «УрФУ» из Свердловской области со счетом 11:0. 4 мяча в первом тайме забили дважды Надежда Ильиных, Ксения Кулинич и Анастасия Поздеева. Поймав кураж, звёздочки продолжили разгром, забив ещё 7 голов во втором игровом отрезке. Пять мячей оформила Екатерина Пантюхина, дубль у Олеси Курочкиной. Следующий матч на стадионе «Звезда» состоится 24 июня. В 17.00 часов наша команда примет краснодарскую «Кубаночку».