← Фестиваль «Щит России» собрал журналистов со всей страны
Пермь. Новости культуры
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- На фестивальной карте Пермского края появилось еще одно событие - Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки. Его впервые провели в Усолье и Усольском районе по инициативе Пермской краевой филармонии.
- В Перми продолжается Дягилевский фестиваль. В этом году его слоган "Не спать", так как достаточно много мероприятий проходит поздно вечером и ночью. Так, например, в Доме Дягилева уже шестой год подряд проводят Piano gala – концерт-медитацию.
- Впервые на Дягилевском фестивале опробовали формат sleep- концертов. Гостям предложили совершить путешествие в себя. Перфоманс прошел в гостинице, все желающие расположились на кроватях и засыпали под живую музыку.
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