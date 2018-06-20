Пермь. Новости культуры

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- На фестивальной карте Пермского края появилось еще одно событие - Международный Строгановский фестиваль хоровой музыки. Его впервые провели в Усолье и Усольском районе по инициативе Пермской краевой филармонии.

- В Перми продолжается Дягилевский фестиваль. В этом году его слоган "Не спать", так как достаточно много мероприятий проходит поздно вечером и ночью. Так, например, в Доме Дягилева уже шестой год подряд проводят Piano gala – концерт-медитацию.

- Впервые на Дягилевском фестивале опробовали формат sleep- концертов. Гостям предложили совершить путешествие в себя. Перфоманс прошел в гостинице, все желающие расположились на кроватях и засыпали под живую музыку.