Фестиваль «Щит России» собрал журналистов со всей страны
Сегодня утром в Перми торжественно открылся 21-й фестиваль военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм "Щит России". На него приехали журналисты со всей страны, есть гости и из Белоруссии.
Учредителем 21-го фестиваля военно-патриотических телевизионных и радиопрограмм является Всероссийская государственная телерадиокомпания. Председатель жюри - специальный корреспондент ВГТРК Александр Сладков. Оргкомитет фестиваля возглавляет заместитель генерального директора ВГТРК Рифат Сабитов.
"Работы все оригинальные и очень интересные, - отметил Рифат Сабитов, заместитель генерального директора ВГТРК, председатель организационного комитета Фестиваля «Щит России». - На что мы все обращаем внимание? На некую изюминку, которая должна быть в каждой работе. Интересная человеческая судьба. Через судьбу человека раскрывается тема патриотического воспитания. Только на примере конкретного человека - без пафоса можно сказать - героя - мы и раскрываем эту тему, помогаем и молодежи, и людям более старшего поколения познать историю нашего Отечества".
За открытием фестиваля следила Мария Костарева.
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