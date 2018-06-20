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В Перми под трамвай попал пожилой мужчина
ЧП с участием электротранспорта в Перми. На улице Куйбышева неподалеку от остановки «Хладокомбинат» под трамвай попал пожилой мужчина. По предварительной информации, пострадавший переходил трамвайные пути в неположенном месте. Как только водитель трамвая увидел, что впереди человек, он использовал экстренное торможение, но человек попал под трамвай, сообщает «Пермгорэлектротранс». Несмотря на предпринятые меры, остановить вагон вовремя не удалось. Приехавшим на место аварии специалистам Пермской городской службы спасения пришлось извлекать мужчину из-под трамвая. Он получил множество травм головы, тела и был госпитализирован.
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