С улиц Прикамья исчезнут рекламные растяжки

С 2019 года в Пермском крае исчезнет такой вид рекламы, как растяжки над дорогами и щиты на крышах домов. Новые правила размещения и виды рекламных конструкций озвучили на заседании регионального правительства. Ликвидацию выше обозначенных видов уличной рекламы, как обдуманный шаг, подчеркнул глава региона Максим Решетников.

Останутся, но будут приближены к единой стилистике, рекламные щиты разного размера и формата, светодиодные экраны, стелы, настенные панно, пиллары, уличные указатели и вывески магазинов. Срок согласований таких объектов планируется значительно сократить. А приводить все к общему знаменателю - с начала следующего года.