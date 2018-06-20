С улиц Прикамья исчезнут рекламные растяжки
С 2019 года в Пермском крае исчезнет такой вид рекламы, как растяжки над дорогами и щиты на крышах домов. Новые правила размещения и виды рекламных конструкций озвучили на заседании регионального правительства. Ликвидацию выше обозначенных видов уличной рекламы, как обдуманный шаг, подчеркнул глава региона Максим Решетников.
Останутся, но будут приближены к единой стилистике, рекламные щиты разного размера и формата, светодиодные экраны, стелы, настенные панно, пиллары, уличные указатели и вывески магазинов. Срок согласований таких объектов планируется значительно сократить. А приводить все к общему знаменателю - с начала следующего года.
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